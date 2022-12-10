ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı! Brent petrol fiyat güncel ne kadar? 1 litre ham petrol fiyatı, (10 Aralık 2022) petrol fiyatları

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Brent petrol fiyat güncel? Milyonlarca vatandaşa müjdeb bekliyor. Brent petrol Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Petrol, ekonomik görünüme ilişkin endişelerin Çin'in katı virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi ve ABD ham petrol kesintisine gölge düşürmesiyle haftalık yaklaşık yüzde 10'luk düşüş kaydetti. Bunun etkisi ile benzine yarın indirim bekleniyor. İşte Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum. Brent petrol fiyat güncel ne kadar? Araç sahipleri: Brent petrol düştü mü? 1 litre ham petrol fiyatı, (12 Aralık 2022) petrol fiyatları

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 Aralık - 9 Aralık haftasında önceki haftaya göre 2 düşerek 625'e indi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 154 artış gösterdi.

Perşembe gününü 76,15 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 76,10 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 71,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzin grubuna bugün itibariyle 75 kuruş indirim geldi. . Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile akaryakıt fiyatlarında dalgalanma var. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.

1 litre ham petrol fiyatı: Perşembe gününü 76,15 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 76,10 dolar seviyesinde tamamladı

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.