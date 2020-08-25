ABD'nin olası F-35 satışı komşuyu ayağa kaldırdı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ülkesinin İran'a karşı BAE'ye silah satabileceği yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

Trump yönetiminin geçen ay yaptığı insansız hava araçlarının (İHA) ihracatını kolaylaştıracak düzenlemenin ABD'li siyasiler tarafından tepki ile karşılandığını anımsatan Zarif, Pompeo'un kendi ülkesinin kanunlarını ihlal etmekten rahatsızlık duymadığını söyledi.

Zarif, Pompeo için "İran'ın dünya ile savunma işbirliğinin yasal normalleşmesini engellemeye çalışırken, dünyanın bir numaralı nükleer tehdidinin yanında yer alarak bölgemizi daha da fazla ABD silahıyla doldurma arzusunu beyan etti." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi MQ-9 Reaper ve RQ-4 Global Hawk gibi insansız hava araçlarının uluslararası satışının yolunu açan yeni bir düzenlemeye gitmişti. Söz konusu karar ABD'li siyasiler tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise İsrail ziyareti sırasında, "İran tehdidine karşı halkını koruması için BAE'ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını istemiş, BMGK ise ABD'nin bu yöndeki talebini reddettmişti.