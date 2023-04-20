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Dünya ABD’nin o ülkeye ek asker konuşlandırması bekleniyor
Dünya

ABD’nin o ülkeye ek asker konuşlandırması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2023-04-20 20:25:00 -
ABD’nin o ülkeye ek asker konuşlandırması bekleniyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın Sudan’daki çatışmalar nedeniyle Sudan Büyükelçiliğinin tahliyesi için Cibuti'ye ek asker konuşlandırması bekleniyor.

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar nedeniyle ABD’nin Sudan Büyükelçiliğinin tahliyesinin askeri bir operasyon ile yapılması bekleniyor. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği personelinin Sudan'dan ayrılmasını sağlamak ve beklenmedik durumlar için bölgeye yakın ek yetenekler konuşlandırıyoruz" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Sudan Büyükelçiliğinin muhtemel tahliyesi için Cibuti'ye ek asker konuşlandırması bekleniyor.

Sudan’daki çatışmalarda şuana kadar 330 kişinin hayatını kaybetti, 3 bin 200 kişi de yaralandı.

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