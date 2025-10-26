ABD'nin o uçaklarının sonu geldi! Sinek gibi avlanacaklar

Çin, F-22 ve F-35 gibi Amerikan hayalet savaş uçaklarını tespit edebildiği iddia edilen kuantum radarının temel bileşeni olan “fotyon avcısı” sensörünün seri üretimine başlandığını duyurdu.

Bu gelişme, stealth teknolojisine yatırım yapan bütün savunma mühendisleri için ciddi bir kırılma noktası anlamına geliyor. Uzmanlara göre kuantum radar; yalnızca hayalet uçakların değil, aynı zamanda nükleer denizaltıların da tespit edilebilmesini mümkün kılabilir. Bu da Çin ordusunun erken uyarı ve hava-savunma ağlarında oyun değiştirici bir etki oluşturabilir.

Askerî teknoloji sitesi Interesting Engineering’in haberine göre cihaz, dünyanın ilk dört kanallı, ultra düşük gürültülü foton dedektörü olma özelliğini taşıyor.

South China Morning Post gazetesinin aktardığına göre, Çin’in Anhui eyaletindeki Kuantum Bilgi Mühendisliği Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dedektör tek bir fotonu bile algılayabiliyor. Uçakların radar yansımalarını gizlemeye yönelik hilelerini boşa çıkarabiliyor.

Günümüz hayalet uçakları (F-22, F-35 vb.) şu yöntemlerle tespit edilmekten kaçınıyor:

Radar dalgalarını soğuran özel kaplama

Silahların gövde içine saklanması

Yüzey tasarımının radar sinyalini dağıtması

Bu tasarım, klasik radarları etkisiz bırakabiliyor. Ancak kuantum radar farklı çalışıyor.

Radardan gönderilen foton, uçağa çarpınca kuantum durumunu değiştiriyor. Dönen sinyal, saklanan eş fotonla karşılaştırılıyor ve uçak gizlense bile tespiti mümkün hale geliyor.

Yani uçak ne kadar “gizlenmiş” olursa olsun, fotonun kuantum izi saklanamıyor.