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Dünya ABD'nin New York ve New England eyaletlerini sel vurdu
Dünya

ABD'nin New York ve New England eyaletlerini sel vurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-11 01:10:00 -
ABD'nin New York ve New England eyaletlerini sel vurdu

ABD'nin New York ve New England eyaletlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış seli de beraberinde getirdi.

ABD'nin New York ve New England eyaletlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. Bölgedeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sele dayanamayan köprüler yıkıldı. Ev ve arabalarında mahsur kalan insanlar tahliye edildi. Bölgeden gelen görüntülerde sel sularının hızla ilerlediği görüldü.

Sel suları yıktı geçti

ABD'nin New York, New England, Hudson eyaletlerini sel vurdu. Günlerdir devam eden şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel bölgede hayatı felç etti.

İnsanlar mahsur kaldı

İnsanlar evlerinde ve araçlarında mahsur kalırken, sel sularına dayanamayan köprüler yıkıldı, yollar zarar gördü. Vermont'ta çok sayıda kişi tekneyle kurtarılarak evlerinden tahliye edildi. New York'ta 30'lu yaşlarında bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

"Yeni normal bu mu"

New York Valisi Kathy Hochul bölgenin olağanüstü bir olayın ortasında kaldığını vurguladı. Hochul, iklim değişikliğinin seller üzerindeki etkilerine atıfta bulunarak, "Arkadaşlarım, yeni normal bu. İnsanlar en kötüsüne hazırlıklı olmalı. Çünkü en kötüsü olmaya devam ediyor." dedi.

On milyonlarca dolar maliyet

Yetkililer selin faturasının muhtemelen on milyonlarca doları bulacağını tahmin ettiklerini söyledi. Afet, ulaşımı da durma noktasına getirdi. Pazartesi günü New York ve Boston'daki havalimanlarından çok sayıda uçuş iptal edildi ve New York ile Albany arasındaki Amtrak seferleri askıya alındı.
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