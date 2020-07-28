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Aktüel

ABD'nin Maine eyaleti açıklarında bir yüzücü köpek balığı saldırısında öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:35:59 -
ABD'nin Maine eyaleti açıklarında bir yüzücü köpek balığı saldırısında öldü

HARPSWELL (AA) - ABD'nin Maine eyaleti açıklarında bir kadın yüzücünün, köpek balığı saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

Maine Deniz Devriyesinden yapılan açıklamada, bir görgü tanığının, kadının Bailey Adası açıklarında yüzdüğü esnada "bir köpek balığına benzer şeyin saldırısı" sonucu yaralandığını gördüğü aktarıldı.

İki kanocunun kadının kıyıya çıkmasına yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, bir ambulansın yardıma geldiği ancak müdahalelere rağmen kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Deniz Devriyesi, yüzücüleri ve kayıkçıları, Bailey Adası yakınlarında dikkatli olmaya ve fokların yakınında yüzmekten kaçınmaya çağırdı.

New England köpek balığı uzmanı James Sulikowski, Portland Press Herald'a yaptığı açıklamada, daha önce Maine açıklarında herhangi bir provokasyon olmaksızın yalnızca bir kez köpek balığı saldırısı yaşandığını ve bunun son derece nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

Arizona Eyalet Üniversitesi için araştırmalar yürüten Sulikowski, köpek balığının yiyecek olarak algıladığı kadına yanlışlıkla saldırmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.


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