  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
Aktüel

ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:46:20 -
ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'ndeki en güçlü kasırgalardan biri olarak kayda geçen ve kategori 4 seviyesinde Louisiana'yı vuran kasırgada can ve mal kaybı artmaya devam ediyor.

Kasırga nedeniyle Louisiana'da hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, Laura geçtiği yerlerde ciddi tahribata neden oldu.

Eyalette bazı yollar su altında kaldı. Kasırga, Louisiana'nın batısında Westlake kenti yakınlarında bir kimya tesisinde sızıntı nedeniyle yangına da neden oldu. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların devrildiği eyalette, binlerce kişi de elektriksiz kaldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybederek tropik fırtınaya dönüşen ve ABD'nin kuzeydoğusuna doğru ilerleyen Laura'nın, Arkansas, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky ve Illinois'te şiddetli yağış ile sele neden olabileceği uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, kasırgadan etkilenen Louisiana ve Texas eyaletlerini hafta sonu ziyaret edecek.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir
Ekonomi

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgazın keşfedilmesinin diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini belirten Altın Madencileri Derne..
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı