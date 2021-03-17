ABD’nin kucağında ahkam kesen FETÖ’cü Emre Uslu’dan örgüt üyelerine motivasyon mesajı

Kaçtığı Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Türkiye'yi suçlamaya devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanı Emre Uslu, örgüt üyelerine motivasyon aşılamaya girişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi hedef alan vatan haini Uslu, örgüt üyelerine şu ifadelerle gazladı:

"Gün gelecek AKP zulmünden dolayı hapis yatan, zulüm çeken, KHK ile işinden olan insanlar anısına Saray'ın girişinde muhteşem bir anıt yapılacak ve o insanların isimleri yazılacak. Allahım o günleri bize göstermeden canımızı alma."

Terör destekçilerine arka çıktı

Bu paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Emre Uslu, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

ABD'nin kucağında ahkam kesenn Uslu, HDP ve CHP'ye yalakalığı unutmadı. Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu için Emre Uslu, şunları karaladı:

"O anıtın yanında da RTE'nin zulmüne karşı susmayanların listesi olacak. En başta Gergerlioğlu, Sezgin Tanrıkulu. O listenin içinde adımın yer alması benim için dünyada her şeye değer. Göreceğiz bunu..."