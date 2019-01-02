ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor

Suriye'den çekilme kararı alan ABD'nin asıl planı ortaya çıktı. İsrail sitesi Debka'nın iddiasına göre Donald Trump, Münbiç dahil Türkiye sınırındaki yerleri BAE ve Mısır askerlerine bırakıyor.

Debka'nın iddiasına göre Amerikan askerlerinin ayrılacağı kuzeydoğu Suriye'ye Arap ülkeleri konuşlanacak. İsrailli istihbarat sitesi DEBKA, son günlerde Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) askeri yetkililerin Menbiç'i ziyaret ettiği iddiasına yer verdi. Bir tür Arap NATO'su kurdurma çabasındaki Trump, daha önce Suriye'de ABD'nin rolünü devralmanın Arap ülkelerinin görevi olduğuna dair açıklamalar yapmıştı.

Münbiç'teler...

ABD'nin çekilmeye, Türkiye'nin girmeye hazırlandığı, bunun üzerine YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye hükümet güçlerini davet ettiği Menbiç'e Debka'nın haberine göre Mısır ve BAE askeri yetkilileride çıkarma yaptı. Kentin içini ve eteklerini turlayan iki Arap ülkesinin yetkilileri, ABD ve YPG mevzilerinde incelemelerde bulundu, çekilecek güçlerin yerine kendi askerlerinin nasıl konuşlanabileceğine dair notlar aldı.

YPG'yi korusunlar diye mevzilere teklif etti

Debka, madalyanın diplomatik yüzünde, Beyaz Saray'ın BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Ziyad (MbZ) ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile sürekli görüşme halinde olduğunu kaydetti. Buna göre iki lidere, YPG'nin Türkiye'ye karşı korunma talep ettiği Menbiç'teki Amerikan mevzilerini devralmalarını teklif eden Trump, Rusya, Suriye ve Türkiye'nin olası saldırılarına karşı ABD'nin havadan koruma sağlayacağı garantisini sunuyor.

Esed'in tarafını tutan tek lider

Debka, Sisi'nin 4 yıllık iktidarı boyunca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in tarafını tutmuş tek Arap lideri olduğundan, Suriyeli subayların da yanlarında görevlendirilmesi halinde Mısır askerlerinin Menbiç'e konuşlanmasına izin verebileceği görüşünü ortaya attı.

BAE büyükelçiliğini açtı

İsrailli istihbarat sitesine göre Esed, Şam'da büyükelçiliğini yeniden açan ilk Arap devleti BAE'nin varlığını da hoş karşılayabilir, hatta Suriye'nin yeniden inşasının devasa faturasına BAE'nin ortak olabileceği düşüncesiyle memnuniyet duyabilir.

Münbiç için Mısır-BAE güçlerine onay verilmesi halinde Suriye'nin Irak sınırı gibi diğer bölgelerine de karışık Arap güçlerinin konuşlanmasının önünü açabileceğini ileri süren Debka "Trump yönetiminin planları olgunlaşırsa, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir gibi ülkeler İran güçlerini kök saldıkları kilit bölgelerden kovalamak üzere asker gönderebilir" iddiasında bulundu.

ABD'nin çekilirken teslim edeceği 18 üssü

Washington yönetiminin Suriye'den çekeceği askeri varlığı 18 üsse yayılmış durumda bulunuyor.