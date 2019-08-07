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ABD'nin kararı sonrası Ruhani'den çok sert açıklama: Bu bir insanlık suçudur

Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık malzemeleri ve ilaçlar üzerine uyguladığı yaptırım kararı sonrası açıklamalarda bulunan İran lideri Hasan Ruhani, "Bu bir insanlık suçudur" dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:56
ABD'nin kararı sonrası Ruhani'den çok sert açıklama: Bu bir insanlık suçudur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ‘insanlığa karşı bir suç’ olduğunu belirterek, sıradan vatandaşların, hatta hastaların bile ABD baskılarından acı çektiğini belirtti.

Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Ruhani sağlık malzemeleri ve ilaçlar üzerine uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak, "Ülkemize düşmanların getirdiği baskı, çocuklar ve hastalar dahil tüm insanlara uygulanıyor" dedi.

İran Sağlık Bakanı Saeed Namaki de, İran'a ilaç satışının engellenmesinin insanlık suçu olduğunu söylemişti. Namaki, herhangi bir ülkenin sağlık sektörüne yaptırım uygulamasının, insanlık dışı olduğunu belirterek, ülke içinde ilaç tedariki konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:56
  1. Saeed Namaki
  2. Hasan Ruhani
  3. ABD

YORUM YAZ

  • YelizYeliz1 sa önce
    Vay Akit..İran a destek ha...aman diyim Sünni-Nakşi politikaya ne oldu..Şii İran dan hayır gelmez..Şii onlar yahudiden hristiyandan beter..Faşo gibi bir şey...
  • AliAli1 sa önce
    Suriyede sivillerin uzerine bomba yagdirirken, husilerle kol kola old.neden boyle ajite yoktu molla

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