  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli maaş ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar yapılacak?

Blinken Hamas'ı hedef aldı! Ateşkese istedikleri haliyle 'evet' dememişler

DEM Partili belediyede işçi kıyımı! Bayram ağzı işsiz bıraktılar

MHP lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız

6 katlı binanın çatı katında çıkan yangında binayı duman kapladı: 20 kişi ölümden döndü

Türk savunma sanayiide bir ilk! Bu kez başka ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ihracatı... NATO ve AB üyesi

Akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine zam, indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

O ilimizde Cemevi belediyeye devredildi, sosyal medyadan tepki yağdı: İşin gerçeği başka çıktı

Otomotiv devi fabrikasını kapatma kararı aldı

Bu ülkede seçmenin yarısından fazlası sandığa gitmeyecek: Seçmenler 28 Haziran’da sandık başına gidiyor… Peki; seçilen kimi temsil edecek?
list-style-type: decimal;
Dünya ABD'nin karanlık geçmişi! Dava rafa kaldırıldı
Dünya

ABD'nin karanlık geçmişi! Dava rafa kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 00:33:00 -
ABD'nin karanlık geçmişi! Dava rafa kaldırıldı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde Yüksek Mahkeme, 1921'de yaşanan ve çok sayıda siyahinin öldüğü ırkçı "Tulsa Katliamı" ile ilgili açılan davada, alt mahkemeyi haklı bularak davayı rafa kaldırdı.

Yüksek Mahkeme, ABD'nin tarihinde "kara leke" olarak hatırlanan ve 103 yıl önce Tulsa kentinde yapılan ırkçı saldırıların zararının karşılanması için açılan tazminat davasında, bölge mahkemesinin verdiği ret kararını onaylayarak dosyayı kapattı.

Katliamdan sağ kalan son iki kişi olan Viola Fetcher (110) ve Lessie Benningfield Randle (109) tarafından Yüksek Mahkeme'ye taşınan davada, "Black Wall Street" olarak anılan ticari bölgede yüzlerce siyahiyi katleden ırkçı beyaz grubun eylemlerinin etkisinin hala devam ettiği gerekçesiyle, oluşan maddi zararın karşılanması talep edildi.

Dava kapsamında savunma yapan Tulsa şehir yönetimi ise "103 yıl önce gerçekleşmiş trajik bir olaydan kendilerinin sorumlu tutulmaması" gerektiğini belirtti.

ABD'de köleliğin kaldırılması nedeniyle kutlamaların yapıldığı ve bir gününün federal tatil ilan edildiği haziran ayında verilen mahkeme kararıyla, ırkçı katliamın son tanıklarının açtığı dava dosyası rafa kaldırıldı ve ırkçı saldırıyla ilgili hiç kimse sorumlu tutulmadı.

Randle, Fletcher ve geçen yıl 102 yaşındayken hayatını kaybeden Hughes Van Ellis, tanık oldukları Tulsa Katliamı için hayattayken "adalet" görmek umuduyla 2020'de Tulsa şehir yönetimi ile yerel ve eyalet birimlerine tazminat davası açmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1921 Tulsa Katliamı

Oklahoma'nın Tulsa şehrinde 31 Mayıs 1921'de ayakkabı boyacısı olarak çalışan 19 yaşındaki siyahi Dick Rowland, asansörde beyaz bir kıza tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Haberin yayılması üzerine Rowland'ı linç etmek için karakola gelen yüzlerce beyaz ile Rowland'ı korumak için gelen siyahi gruplar arasında çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetmiş ve olaylar kontrolden çıkmıştı.

Silahlı beyaz gruplar, polisin ve ulusal muhafızların da işbirliğiyle o zamanlar siyahilere ait Greenwood iş bölgesi başta olmak üzere iş yerlerine ve mahallelere saldırmıştı. Gece boyunca yüzlerce iş yeri ve ev yağmalanarak kundaklanmıştı.

Yerel yetkililerin 300'ü aşkın siyahinin öldüğü belirtilen olaylarda hayatını kaybedenleri ilgili herhangi bir resmi kayıt tutmadan cenaze merasimlerini yasaklayarak alelacele gömdüğü bildirilmişti.

Şehir yönetimi ve sigorta şirketleri, siyahilere ait yakılan ve talan edilen işyeri ve evlerin zararını tazmin etmemiş, siyahilerin Wall Street’i olarak bilinen Greenwood ticari bölgesi şehirden silinmişti.

Kaynak: AA

ABD'den dünya gündemini sarsacak Türkiye itirafı: Çin'e karşı mecbur kaldık
ABD'den dünya gündemini sarsacak Türkiye itirafı: Çin'e karşı mecbur kaldık

Gündem

ABD'den dünya gündemini sarsacak Türkiye itirafı: Çin'e karşı mecbur kaldık

ABD'den Türkiye için ilginç F-35 açıklaması: Alınabilir
ABD'den Türkiye için ilginç F-35 açıklaması: Alınabilir

Gündem

ABD'den Türkiye için ilginç F-35 açıklaması: Alınabilir

Bakan Tunç TBMM'de Abdullah Öcalan sorusuna cevap verdi! 'Sayın' demeyin...
Bakan Tunç TBMM'de Abdullah Öcalan sorusuna cevap verdi! 'Sayın' demeyin...

Gündem

Bakan Tunç TBMM'de Abdullah Öcalan sorusuna cevap verdi! 'Sayın' demeyin...

Bakan Tunç TBMM'de Abdullah Öcalan sorusuna cevap verdi! 'Sayın' demeyin...
Bakan Tunç TBMM'de Abdullah Öcalan sorusuna cevap verdi! 'Sayın' demeyin...

Gündem

Bakan Tunç TBMM'de Abdullah Öcalan sorusuna cevap verdi! 'Sayın' demeyin...

ABD açıkladı: 20 Türk şirketleri kara listeye alındı!
ABD açıkladı: 20 Türk şirketleri kara listeye alındı!

Gündem

ABD açıkladı: 20 Türk şirketleri kara listeye alındı!

Son dakika koduyla duyurdular! ABD ve İngiltere'den hava saldırısı
Son dakika koduyla duyurdular! ABD ve İngiltere'den hava saldırısı

Dünya

Son dakika koduyla duyurdular! ABD ve İngiltere'den hava saldırısı

Son dakika koduyla duyurdular! ABD ve İngiltere'den hava saldırısı
Son dakika koduyla duyurdular! ABD ve İngiltere'den hava saldırısı

Dünya

Son dakika koduyla duyurdular! ABD ve İngiltere'den hava saldırısı

{relation id:1861171 slug:'abdden-turkiye-icin-ilginc-f-35-aciklamasi-alinabilir'}

{relation id:1861155 slug:'abdden-dunya-gundemini-sarsacak-turkiye-itirafi-cine-karsi-mecbur-kaldik'}

{relation id:1861155 slug:'abdden-dunya-gundemini-sarsacak-turkiye-itirafi-cine-karsi-mecbur-kaldik'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23