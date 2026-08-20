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Dünya ABD’nin kamu borcunda tarihi eşik! 40 trilyon doları geçti
Dünya

ABD’nin kamu borcunda tarihi eşik! 40 trilyon doları geçti

Yeniakit Publisher
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ABD’nin kamu borcunda tarihi eşik! 40 trilyon doları geçti

ABD’nin toplam kamu borcu, 18 Ağustos itibarıyla 40 trilyon 47 milyar dolara ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Borç miktarındaki artış, yılbaşından bu yana 1,6 trilyon doları aştı.

ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin toplam borcuna ilişkin son verileri açıkladı. Veriler, ülkenin kamu borcunun ilk kez 40 trilyon dolar sınırını geçtiğini ortaya koydu.

ABD’nin yılın başında 38,4 trilyon dolar düzeyinde bulunan kamu borcu, yaklaşık sekiz ayda 1 trilyon 647 milyar dolar arttı.

Buna göre, söz konusu tarihte kamunun elinde bulundurduğu borç miktarı 32 trilyon 265 milyar doların üzerinde gerçekleşirken, hükümet içi borçlar 7 trilyon 781 milyar doları buldu.

Böylelikle ABD'nin toplam kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolar olarak hesaplandı.

ABD'nin kamu borcu, 30 trilyon dolar seviyesini 2022 başında aşmıştı. Ülkenin kamu borcunun 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolar artması dikkati çekti.

Bu artışta, pandemi dönemindeki teşvik paketleri, artan faiz maliyetleri ve yapılan vergi indirimleri gibi unsurlar etkili oldu.

ABD'nin kamu borcu bu yılın başında ise 38,4 trilyon dolar seviyesindeydi.

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