ABD’nin ‘kamikaze dron’ açıklamasını hatırlatan Zekeriya Yapıcıoğlu: Buyurun size Müslümanlar arası bölge savaşı!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, medya mensupları ve farklı coğrafyalardaki İslami cemaat ile siyasi parti temsilcilerinin katıldığı programda konuşan Yapıcıoğlu; Gazze'de yaşanan soykırıma, İslam ümmeti arasına sokulmak istenen fitne ateşine ve ABD'nin bölgedeki sinsi planlarına dikkat çekti.

"Gazze'deki kardeşlerimiz 2,5 yıldır adeta oruç tutuyor"

Konuşmasına Ramazan ayının rahmet ve mağfiret iklimine değinerek başlayan Yapıcıoğlu, Gazze'de yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekti. Müslümanların 19 gündür oruçlu olduğunu hatırlatan Yapıcıoğlu, "Biz bu sene Ramazan'da 19 gündür oruç tutuyoruz ama Gazze'de kardeşlerimiz gıdaya, temiz suya ulaşamadıkları için adeta 2,5 yıldır oruç tutuyorlar. Gazze'de ekmek yok, su yok, ilaç yok, hastane yok, ev yok, barınacak bir yer yok ve bu hal 2,5 yılı aştı." ifadelerini kullandı.

“Ateşkes yüzlerce defa ihlal edildi”

Aksa Tufanı'nın ardından yaşanan yoğun saldırılara ve ihlal edilen anlaşmalara değinen Yapıcıoğlu, "2025'in 10 Ekim'inde sözde bir ateşkes anlaşması imzalandı. O sözde ateşkes anlaşmasından bu yana yüzlerce defa ateşkes ihlali, 640'tan fazla şehit ve 1700 civarı yaralı var. Konteynerler içeriye alınmıyor. Bu rakamlar böyle devam ederse bunun kaç yıl süreceğini varın siz hesap edin." dedi.

"Kötülük kurumsallaştı, haydutluk devletleşti"

Küresel sistemin iflas ettiğini ve diplomasinin sadece bir "tuzak" aracı haline dönüştüğünü belirten Yapıcıoğlu, siyonist işgalcilerin müzakere süreçlerinde dahi suikastlar düzenlediğini vurguladı.

Yapıcıoğlu, "Maalesef dünyamızda kötülük kurumsallaştı, haydutluk devletleşti. Hak, hukuk rafa kalktı, terör her tarafa hakim oldu, orman kanunu devrede. Hamas heyetiyle ateşkes müzakereleri sürdürülürken Katar'da müzakere heyetini hedef aldılar. Aynı şeyi İran'a da iki kez yaptılar. Geçen sene Haziran ayında ve 28 Şubat'ta nükleer müzakereleri sözde devam ederken ülkenin en yüksek makamındaki kişiyi ailesiyle birlikte hedef aldılar." şeklinde konuştu.

“Türkiye ve İran'ın birbiriyle çatıştırılması bütün bölge için çok kötü sonuçlar doğuracaktır”

Bölge ülkeleri arasında çıkarılmak istenen çatışmalara, özellikle Türkiye ile İran'ın karşı karşıya getirilme çabalarına karşı uyarılarda bulunan Yapıcıoğlu, fitne ateşine karşı herkesin azami derecede dikkatli olması gerektiğini belirtti.

ABD'nin sahte bayrak operasyonlarına zemin hazırladığını ifade eden Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Amerikalı yetkililerin yaptığı bir açıklama var: 'Biz İran'ın kamikaze dronlarını ele geçirdik, onları birebir kopyaladık, üzerine kendi etiketimizi yapıştırdık ve şu anda biz onları İran'a doğru gönderiyoruz' diyorlar. Peki ya etiketlenmeden sağa sola gönderilecek olanlar? Birebir kopyalanıp üzerine İran etiketi vurulmuş olanlar varsa? Buyurun size bir Müslümanlar arası bölge savaşı! İran'dan ateşlendiği, Irak ve Suriye hava sahalarını geçtikten sonra Türkiye hava sahasına doğru yönlendiği ve Doğu Akdeniz'de konuşlu bulunan NATO unsurları tarafından tespit edildikten sonra parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bir füze haberi gördük. Soruyorum: 4 katmanlı hava savunma sistemimiz var. Neden bu füzeleri bizim hava savunma sistemlerimiz değil de Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO tesisleri tespit ediyor ve vuruyor? Umuyorum ve diliyorum ki bu haberler doğru olmasın. Bu füzeler oradan ateşlenmiş olmasın, hedef Türkiye'nin toprakları olmasın ve bu fitne ateşini yakmaya çalışan siyonistler kendi fitnelerinde boğulsunlar. İslam dünyasında onların saldırılarına karşı ciddi bir direniş ortaya koyabilecek ya da onlara vurduğunda canlarını yakabilecek güçte iki güç olan Türkiye ve İran'ın birbiriyle çatıştırılması, bütün bölge için ve bütün ümmeti İslam için çok kötü sonuçlar doğuracaktır."

Trump'a "Kürtler Amerika'nın piyadesi değildir!" mesajı

Kürsüden ABD Başkanı Trump’a seslenen Yapıcıoğlu, "Bir kez daha tekrar edeyim: Kürtler senin babanın uşağı değil, senin piyadelerin de değil! Amerika'nın bir tek dostu vardır, siyonizmdir. Bunun dışında hiç kimse onların asla dostu değildir. Sadece kendi maslahatları için kullanmayı, işleri bitince de onları kullanılmış bir peçete gibi buruşturup çöpe atmayı çok iyi bilirler." ifadelerini kullandı.