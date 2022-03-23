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Dünya ABD'nin kabul ettiği Ukraynalı mülteci sayısı resmen ölüyü güldürür! İşte o rakam
Dünya

ABD'nin kabul ettiği Ukraynalı mülteci sayısı resmen ölüyü güldürür! İşte o rakam

Rusya'nın Ukrayna işgali konusunda en sert tepkiyi veren ülkeler arasında yer alan ABD'nin, Ukrayna'dan yalnızca 7 mülteciyi kabul ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 14:33:00 - 2022-03-23 14:37:24
ABD'nin kabul ettiği Ukraynalı mülteci sayısı resmen ölüyü güldürür! İşte o rakam

Rusya'nın Ukrayna işgali konusunda en sert tepkiyi veren ülkeler arasında yer alan ABD'nin, Ukrayna'dan yalnızca 7 mülteciyi kabul ettiği belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, 1-16 Mart tarihleri arasında sadece 7 Ukraynalı mülteci ABD'ye kabul edildi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde şimdiye kadar 3 milyondan fazla Ukraynalının ülkelerini terk ettiği belirtiliyordu.

ABD'nin Ukrayna'dan bu kadar az bir sayıda mülteciyi kabul etmiş olması tepki çekti.

Joe Biden yönetimi ise, bundan sonra daha fazla Ukraynalı mülteciyi ülkelerine kabul etmek için çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Ukrayna'da patlak veren savaşın yol açtığı mülteci krizinde yükün büyük bir kısmını, Polonya başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkeleri çekiyor.

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