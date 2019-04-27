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ABD’nin 'İsrail'in Golan Tepeleri işgalini' tanımasına kınama

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen 12. garantörler toplantısında, ABD’nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını kınadı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:32
ABD’nin 'İsrail'in Golan Tepeleri işgalini' tanımasına kınama

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen 12. garantörler toplantısında, ABD’nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını kınadı.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tleuberdi, Türkiye, Rusya, İran, rejim ve muhalefet heyetinin bir araya geldiği ana oturumda kapanış bildirisini okudu.

Bildiride tarafların Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulanarak, bu ilkelere evrensel olarak saygı duyulması gerektiği, kim tarafından, ne tür eylemlerle olduğu fark etmeksizin bu ilkelerin baltalanmaması gerektiğinin altı çizildi.

Ortak bildiride, “Bu bağlamda (Garantör ülkeler) ABD yönetiminin işgal altında bulunan Golan Tepeleri’nde İsrail’in işgalini tanıyarak, uluslararası hukuku, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 497 sayılı kararını vahim biçimde ihlal eden ve Ortadoğu’da barış ve güvenliği tehdit eden kararını şiddetle kınadı” ifadesi kullanıldı.

Komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği ifade edilen bildiride, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumla ilgili istişarelere devam edileceği, bu anlamda bölgedeki güvenlik ve istikrarın ancak Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyularak sağlanabileceği vurgulandı.

İdlib’de koordineli devriyeler sürecek

Nihai bildiride, ülkede DEAŞ, Nusra Cephesi, Heyet Tahrir Şam ve BMGK’nin terör listesindeki kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

Bildiride, tarafların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu detaylı olarak ele aldığı, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatının tümüyle uygulanması gerektiğinde mutabık kaldığı belirtilerek, koordineli devriyelere ve Türkiye-Rusya-İran Ortak Koordinasyon Merkezi’nin görevine atıfta bulundu.

Sonuç bildirisinde ayrıca Suriye ihtilafına askeri çözüm bulunamayacağına dikkat çekilerek, BM gözetimindeki siyasi geçiş sürecine bağlılığa vurgu yapıldı.  

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:32
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. İran
  4. Kazakistan
  5. Nur Sultan
  6. ABD
  7. Golan Tepeleri
  8. İsrail
  9. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tleuberdi

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