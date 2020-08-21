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Dünya ABD'nin İran kararına AB karşı çıktı
Dünya

ABD'nin İran kararına AB karşı çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Irak'a yönelik ambargolar için harekete geçmesine Avrupa Birliği (AB) karşı çıktı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İran'a yaptırımları geri getirebilecek bir ülke olarak görülemeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 03:56:00 -
ABD'nin İran kararına AB karşı çıktı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi, Almanya ve AB arasında imzalanan ve "nükleer anlaşma" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) 2 yıl önce ayrılan ABD'nin yaptırım kararı sonrası açıklamalarda bulundu.


ABD'nin 2018 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini belirten Borell, ABD'nin yaptırım kararına uymayacaklarını belirterek, JCPOA'nun korunması için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

ABD Donald Trump, JCPOA'nun eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin en büyük başarısızlığı olduğunu açıklamış bu neden 2018 yılında anlaşmadan çekildiğini ilan etmişti.

P5+1 anlaşması

P5+1 anlaşması Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği (AB), İran ile 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerini düzenlemek için kurduğu bir mekanizmaydı.

Trump'ın P5+1'den çekilmesi üzerine İran yönetimi anlaşmayı askıya aldığını duyurmuştu.

ABD BM'ye başvurdu

ABD yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmen başvuruda bulunarak İran'a yönelik ambargoların tekrar getirilmesi için başvuruda bulundu.

ABD’den İran’a yeşil ışık
ABD’den İran’a yeşil ışık

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ABD’den İran’a yeşil ışık

ABD'den İran için resmi talimat
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