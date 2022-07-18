  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD’nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü
Dünya

ABD’nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 07:26:00 -
ABD’nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda iki kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.

Polis olaya ve saldırgana ilişkin incelemesini sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23