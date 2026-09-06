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Sağlık
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Uzmandan fındık toplayanlara uyarı! Bakın hangi rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

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Uzmandan fındık toplayanlara uyarı! Bakın hangi rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Düzce’de ağustos ve eylül aylarında yoğunlaşan fındık, tarla ve bahçe işleri, uzun süre hareketsiz kalan kasların bir anda zorlanmasına yol açarak bel ve boyun fıtığı ile omuz ağrısı şikayetlerini artırıyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mahmud Türk, fıtık oluşumunun nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

#1
Foto - Uzmandan fındık toplayanlara uyarı! Bakın hangi rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Düzce'de yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle fındık, tarla ve bahçe işlerinde çalışan vatandaşlarda bel ve boyun fıtığı ile omuz ağrısı şikayetlerinde artış yaşanıyor. Uzmanlar, yılın büyük bölümünde egzersiz yapmayan ve hareketsiz kalan kasların bir anda ağır iş yüküyle karşı karşıya kalmasının ağrı, yaralanma ve sakatlanmalara neden olabileceğine dikkat çekiyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mahmud Türk, bel ve boyun fıtığının oluşum nedenleri, fizik tedavinin rolü ve ameliyat gerektiren durumlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Uzmandan fındık toplayanlara uyarı! Bakın hangi rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

"Fıtığın tek bir sebebi yok" Fıtığın oluşumunda birden fazla faktörün etkili olabileceğini belirten Uzm. Dr. Mahmud Türk, omurlar arasında bulunan disklerin yer değiştirmesiyle ortaya çıkan rahatsızlığın halk arasında fıtık olarak bilindiğini söyledi. Dr. Türk, "Omurlarımız arasında disk denen yapılar var. Bu yapılar omur hareketlerine destek veriyor. Bu yapıların kendi konumlarından taşmasına halk arasında fıtık deniyor. Biz ise disk hernitasyonu diyoruz. Fıtığın neden kaynaklandığını kesin olarak bilemeyebiliyoruz. Daha çok yaşın ilerlemesi, ters hareketler, ağır işler ve sigara kullanımı negatif etki yapabiliyor. Ancak her zaman net bir sonuca ulaşamayabiliyoruz" dedi.

#3
Foto - Uzmandan fındık toplayanlara uyarı! Bakın hangi rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

"Asıl sorun 11 ay egzersiz yapmamak" Yaz aylarında tarım işlerinin başlamasıyla birlikte bel ve boyun ağrılarında artış görüldüğünü ifade eden Türk, bunun temel nedenlerinden birinin uzun süre hareketsiz kalan kasların ağır işlere hazırlıksız yakalanması olduğunu belirtti. Türk, "Tarım işlerinin başladığı dönemde vakalarda bir artış oluyor. Bunun asıl nedeni, halkımızın genel olarak 11 ay egzersiz yapmaması. Hareketsizlik nedeniyle kaslar güçsüz oluyor ve hareketli tempoya hazır olmuyor. Bir anda yapılan ters hareketler ya da ağır yükler fıtıklara veya bel ağrılarına neden olabiliyor" diye konuştu. Düzenli egzersizin önemine dikkat çeken Türk, bel ve karın kaslarının güçlü tutulmasının fıtık oluşum riskini azaltabileceğini belirterek, "Asıl sorun fıtıkta değil, 11 ay yapmadığımız egzersizlerde. Düzenli egzersiz fıtık oluşumunu yüzde 100 engellemeyebilir ancak fıtık oluştuğunda sürecin daha az ağrılı geçirilmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uzmandan fındık toplayanlara uyarı! Bakın hangi rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Fıtıkta ameliyat her zaman gerekli değil Fıtık tedavisinde ameliyatın her hasta için gerekli olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Mahmud Türk, cerrahi yöntemin belirli durumlarda gündeme geldiğini söyledi. Türk, "Ameliyat fıtık hastalarının çok az bir grubunda gerekiyor. Daha çok el, kol ve bacaklarda güç kaybı gelişirse gerekebiliyor. Bunun yanında başka yöntemlerle ağrısını uzun süre geçiremediğimiz hastalarda da tercih edebiliyoruz. Yani ameliyat son başvurduğumuz yöntem olabilir" dedi.

#5
Foto - Uzmandan fındık toplayanlara uyarı! Bakın hangi rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Fizik tedavi ağrılı süreci kolaylaştırıyor Fizik tedavinin fıtık hastalarının yaşam konforunu artırmada önemli bir rol oynadığını belirten Türk, tedavinin hastanın durumuna göre planlandığını ifade etti. Dr. Türk, "Erken dönemde bel ağrısı ile gelen hastalarda öncelikle ağrı kesiciler ve bir miktar istirahatle ağrıları geçirmeye çalışıyoruz. Ağrı devam ederse fizik tedavi devreye giriyor. Fizik tedavi ile çoğu hastamızda olumlu sonuç alıyoruz" şeklinde konuştu. Fıtık kaynaklı ağrıların önemli bir bölümünün zaman içerisinde kendiliğinden gerileyebildiğini belirten Türk, fizik tedavideki temel amaçlardan birinin hastanın ağrılı süreci daha rahat geçirmesini sağlamak olduğunu söyledi.

#6
Foto - Uzmandan fındık toplayanlara uyarı! Bakın hangi rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Düzce'de yaz aylarında en çok omuz ve fıtık şikayetleri artıyor Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fındık ve bahçe işlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte hastaneye başvuran vatandaşlarda özellikle omuz ağrısı, bel ve boyun fıtığı şikayetlerinin öne çıktığını belirten Uzm. Dr. Mahmud Türk, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Türk, "Temmuz-Ağustos aylarında artan fındık ve bahçe işleriyle birlikte bize en yoğun gelen şikâyetler omuz ağrısı, bel ve boyun fıtıkları. Hastalar 11 ay egzersiz yapmadığı için güçsüz ve hazırlıksız kaslarla tarla ve bahçe işlerine girişiyor. Kaslar ve tendonlar bu yüke alışık olmadığı için yaralanma ve sakatlanmalarla bizlere başvuruyorlar" dedi. Uzmanlar, özellikle uzun süre hareketsiz kalan vatandaşların tarla, bahçe ve fındık işlerine başlamadan önce vücutlarını hazırlamalarının, ağır yükleri kontrollü şekilde kaldırmalarının ve çalışma sırasında doğru hareket tekniklerine dikkat etmelerinin önemine dikkat çekiyor.

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