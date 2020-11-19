  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı
Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:12:16 -
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 800 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 800 bin (yüzde 0,2) artışla 489,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,7 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 638,3 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2,6 milyon varil (yüzde 1,2) artışla 228 milyon varile yükseldi.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 245 bin varil azalarak 5,2 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 17 bin varil azalarak 2,75 milyon varil seviyesine geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 7-13 Kasım haftasında 395 bin varil artarak yaklaşık 11,4 milyon varil oldu.

EIA'nın Kasım 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,4 milyon varil, gelecek yıl ise 11,1 olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı
Gündem

Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut, hastaneye kaldırıldı.

Mike Pompeo'nun Rüstem Paşa Camisi ziyaretinde dikkat çeken Ayasofya ayrıntısı
Dünya

Mike Pompeo'nun Rüstem Paşa Camisi ziyaretinde dikkat çeken Ayasofya ayrıntısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çok tartışılan İstanbul ziyaretinde neden Ayasofya yakınında bulunan Rüstem Paşa Camisi'ni ziyaret etti..
İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı
Gündem

İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı

İYİ Parti'deki FETÖ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan eski İYİ Partili Yavuz Temizer katıldığı televizyon programında partiyle ilgil..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay