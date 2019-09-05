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ABD'nin gözaltına aldığı göçmen çocuklarda PTSD hastalığı artıyor

ABD yönetiminin tartışmalı göçmenlik politikaları kapsamında ABD-Meksika sınırında ebeveynlerinden ayrılan göçmen çocuklarda, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) hastalığı gözlemlendiği belirtildi- Sağlık ve İnsan Hizmetleri Genel Denetim Ofisi (HHS):"Ailelerinden ayrılan bu çocuklar, şiddetli üzüntü ve korkudan kaynaklanan aralıksız ağalama krizlerine giriyor. Ayrıca aileleri tarafından terk edildiklerini düşünen bu çocuklarda, aşırı zihin karışıklığı ve şiddete meyletme gibi etkiler görülüyor"- "Bazı çocuklarda ise aşırı korku veya suçluluk psikolojisi içinde ailelerinin durumu konusunda büyük endişe duymaları dikkati çekiyor"

05 Eylül 2019 Perşembe 05:33
ABD'nin gözaltına aldığı göçmen çocuklarda PTSD hastalığı artıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tartışmalı göçmenlik politikaları kapsamında ABD-Meksika sınırında ebeveynlerinden ayrılan göçmen çocuklarda, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) hastalığı gözlemlendiği belirtildi.

ABD'ye bağlı insan hakları kuruluşu Sağlık ve İnsan Hizmetleri Genel Denetim Ofisi (HHS), çok sayıda göçmen çocuğun tutulmakta olduğu devlete ait 45 tesisde yaptığı gözlemlere ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, sınırdan alınarak ABD Sağlık ve İnsan Servisleri Bakanlığına bağlı gözaltı merkezlerine götürülen bazı göçmen çocukların kendi ülkelerinde fiziksel veya cinsel istismara uğradıkları belirtilirken, Trump yönetiminin uyguladığı "sıfır tolerans" politikasının ise çocukların içinde bulunduğu travmaları daha da derinleştirdiği vurgulandı.

Ailelerinden ayrılan çocuklarda ise yüksek derecede endişe, korku ve travma sonrası stres bozukluğu hastalığı gözlemlendiği belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Ailelerinden ayrılan bu çocuklar, şiddetli üzüntü ve korkudan kaynaklanan aralıksız ağalama krizlerine giriyor. Ayrıca aileleri tarafından terk edildiklerini düşünen bu çocuklarda, aşırı zihin karışıklığı ve şiddete meyletme gibi etkiler görülüyor. Bazı çocukların ise aşırı korku veya suçluluk psikolojisi içinde ailelerinin durumu konusunda büyük endişe duymaları dikkati çekiyor."

Raporda ayrıca, bu tesislerdeki bir çok çocuğun "ABD hükümetinin ailelerini öldürdüğünü ve sıra geldiğinde kendilerini de öldüreceğine" inandığı vurgulanırken, söz konusu tesislerde çocukların yaşadığı psikolojik ve mental sorunlara cevap verebilecek yeterli imkan ve psikoloğun bulunmadığına işaret edildi.

- 185 çocuk 5 yaşın altında

Donald Trump yönetiminin, Meksika sınırındaki düzensiz göçmenlere yönelik politikaları çerçevesinde ABD'de son bir yılda 900'den fazla çocuğun ailelerinden koparıldığı bildirildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) edindiği hükümet kayıtlarının analizinde, 26 Haziran 2018-29 Haziran 2019 tarihlerinde 911 çocuğun 844 aileden koparıldığı belirtildi.

Ailelerinden alınan çocuklardan 481'inin 10 yaşın, 185'inin de 5 yaşın altında olduğu kaydedilerek, çocukların yaş ortalamasının ise 9 olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 05:33
  1. "sıfır tolerans"
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Göçmen çocuklar
  5. PTSD

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