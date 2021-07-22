ABD’nin Genelkurmay Başkanı Milley açıkladı: 17 vilayet Taliban kuşatmasında

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afganistan'daki vilayetlerin yarısını kuşatmaya aldığı ifade edildi.

Orgeneral Mark Milley'in açıklamasında Taliban'ın Afganistan'da 419 ilçe merkezinin yarısını kontrol ettiğini, Kabil hükümeti güçlerinin Afganistan'da "ciddi bir sınav vereceğini" belitti.

ABD'nin en üst düzey askeri ismi olan Milley, Çarşamba günü Pentagon'da gazetecilere verdiği demeçte Taliban'ın ülkede stratejik bir ivme kazandığını ve Afganistan kırsalının yaklaşık olarak yarısını kontrolünde tuttuğunu söyledi.

"34 vilayet merkezinin 17'si kuşatma altında"

Orgeneral Milley, Afganistan'daki toplam 34 vilayet merkezinin 17'sinin Taliban Taliban tarafından ciddi baskıya maruz kaldığını ve kuşatma altında olduğunu ancak bunlardan hiçbirisinin henüz Taliban kontrolüne geçmediğini ifade etti.

Öte yandan Milley, "Kabil yönetimini ve Afgan ordusunu desteklemek için çok fazla çaba gösterdiklerini" de ekledi.