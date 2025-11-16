ABD’nin Gazze’yi ikiye bölme planı sızdırıldı: “Kırmızı bölge enkaz olarak bırakılacak”

ABD’nin Gazze Şeridi’nin geleceğine dair hazırladığı ve İngiliz basınına sızdırılan plan, bölgede yeni bir tartışma yarattı.

The Guardian’ın yayımladığı belgelere göre, ABD, Gazze’yi kalıcı bir çözüme gitmeden önce idari ve fiziki olarak ikiye ayırmayı hedefliyor.

GAZZE’DE KIRMIZI VE YEŞİL BÖLGE SİSTEMİ

Sızdırılan planın temel unsurları şunlar:

Yeşil Bölge (Yeniden İnşa): Gazze’nin doğu kısımlarını kapsayacak bu bölgede, uluslararası istikrar gücünün İsrail askerleriyle entegre olarak görev yapması ve yeniden inşa çalışmalarını başlatması öngörülüyor.

Kırmızı Bölge (Enkaz): Gazze’nin batı tarafında yer alacak bu bölgede Hamas kontrolünün devam edeceği ve bölgenin enkaz olarak bırakılacağı iddia edildi.

Plan, uluslararası güçlerin yalnızca yeşil bölgede görev yapmasını ve İsrail ile işbirliği içinde sınır geçişlerini yönetmesini içeriyor.

BARIŞ VE SAVAŞ ARASINDA KALAN BÖLGE ENDİŞESİ

Söz konusu planın, Gazze’de daha önce ilan edilen ateşkesi ve Filistin yönetimi altında kalıcı siyasi çözümü uygulamaya dair ciddi soru işaretleri doğurduğu belirtiliyor.

The Guardian’a konuşan uzmanlar, ABD’nin bu bölme planının hayata geçirilmesi durumunda, 2 milyondan fazla Filistinlinin kırmızı bölgede sıkışıp kalacağı ve Gazze’de ne savaş ne de barış sayılacak, kalıcı bir istikrarsızlık durumunun ortaya çıkacağı konusunda uyarıda bulundu.