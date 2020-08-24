  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok
Dünya

ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın alma çabalarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuya sıcak bakmadıklarını belirterek atılan normalleşme adımının "İsrail'in herhangi bir silah anlaşmasını kabul etmesini" içermediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:51:00 -
ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

İran'a uygulanan silah ambargosunun devam etmesini istediklerini belirten Netanyahu ABD’nin bu konuda yaptığı baskıyı haklı bulduklarını söyledi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına değinen Netanyahu Pompeo’yu işaret ederek, "Bu, sizin yardımınızla ve Başkan Trump’ın aracılığı ile bölgesel barış ve istikrar için bir nimet oldu" dedi.

BAE’nin ABD’den F-35 savaş uçaklarını satın alma girişimleri hakkında konuşan Netanyahu atılan normalleşme adımının "İsrail’in herhangi bir silah anlaşmasını kabul etmesini" içermediğini ifade etti.

Netanyahu: F-35 satışına sıcak bakmıyoruz

BAE'ye F-35 satışına sıcak bakmadıklarını dile getiren Netanyahu, "Üzerinde anlaşılan herhangi bir silah anlaşması var mı bilmiyorum. Düşünülmüş olabilir, ancak duruşumuz değişmedi" diye konuştu.

Netanyahu’nun sözlerine cevap veren Pompeo ise ABD'nin İsrail’in askeri teknolojik gücünü koruyacağını ancak olası satışı göz ardı etmediğini belirterek "ABD'nin niteliksel askeri üstünlük açısından yasal bir zorunluluğu vardır. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ile de güvenlik alanında teknik ve askeri yardım sağladığımız 20 yıldan fazla ilişkimiz var. Kendi halkını tehditten korumak için ihtiyaç duydukları ekipmanı teslim etmek kapsamında bu süreci gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail’e olan bağlılığımızı da koruyacak şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed tatil için Türkiye’de!
Gündem

Esed tatil için Türkiye’de!

Suriye’deki katil rejimin diktatörü Beşar Esed’in kızı Zein el-Esed, İstanbul'da tatil yapan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra Bodrum'a g..
İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Medya

İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'de Ana Haberleri sunan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Gazeteci Hadi Özışık ise Portakal'ın ye..
'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!
Gündem

'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!

Ukrayna'da Anavatan Partisi liderliğini yapan eski başbakan Yulia Timoşenko'nun koronavirüse yakalandı.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı