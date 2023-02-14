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Ekonomi ABD'nin enflasyonu belli oldu! ABD'de enflasyon yedinci ayda da geriledi: Büyük artış muamması
Ekonomi

ABD'nin enflasyonu belli oldu! ABD'de enflasyon yedinci ayda da geriledi: Büyük artış muamması

ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda üst üste 7'inci ayda da geriledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 18:47:00 - 2023-02-14 18:50:38
ABD'nin enflasyonu belli oldu! ABD'de enflasyon yedinci ayda da geriledi: Büyük artış muamması

ABD'de enflasyon yüzde 6,4'e geriledi.
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ineceği tahmininde bulunmuşlardı.

Tüketici fiyatları 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonda o tarihten bu yana düşüş yaşanıyor.

Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,6 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,3 ve yüzde 5,5 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,0 artarken, yıllık artış yüzde 8,7 oldu. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 10,1 artış yaşandı.

Dolar/TL, Türkiye'deki deprem felaketiyle kapalı olan Borsa ve sakin piyasalarda 18,84 seviyesindeki seyrini bozmadı.

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