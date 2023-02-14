ABD’nin en büyük düşmanından Ankara’ya beklenmedik teklif: Türkiye savaş uçağı isterse vermeye hazırız

Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci partisinin tedariki konusunu Sputnik’e değerlendiren Rus diplomat Pilipson, konunun hassas olmasına rağmen Moskova’nın bu yönde çözülemeyecek herhangi bir sorun görmediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, “Bu projenin hayata geçirilmesinin önünde çözülemeyecek sorun görmüyoruz” diyen Pilipson, buna rağmen hem kendi ulusal çıkarlarına hem de müşteriye zarar gelmesini önlemek için bu konunun kamusal alanda belirli bir ‘bilgi hijyeninin’ korunmasını öngördüğünü ifade etti.

Rus diplomat, “Bilindiği üzere bazı devletler Rusya'ya yönelik bir dizi kısıtlayıcı önlem uyguluyor, ancak bunu demokrasiyi ve insan haklarını korumak için değil, hacimli silah pazarında bir rakibi ortadan kaldırmak için yapıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in ABD yapımı F-16 jetleri ile ilgili anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda Rus yapımı Su-35 savaş jetlerinin satın alımının da değerlendirilebileceği açıklamasına istinaden Pilipson, Ankara’nın somut ilgisi olması durumunda Rusya’nın Türkiye’ye savaş uçaklarının tedarikine ilişkin başvuruları değerlendirmeye hazır olduğuna dikkat çekti.

Pilipson, “Ankara'nın, savaş jetleri alanı dahil olmak üzere Rus askeri ürünlerini satın almaya somut ilgi göstermesi durumunda, Rusya’nın ilgili departmanları bu yöndeki başvuruları değerlendirecek” vurgusunu yaptı.

Mepanews