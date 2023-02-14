  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazın ortasında olmasa yutturacaktı! Ayşe Arman’ın palavrası pes dedirtti

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken şok açıklama: Türkiye'ye nötron bombası ile saldırı düzenlendi

Kemal Kılıçdaroğlu seçim erteleme fikriyle ilgili tavrını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş deprem açıklaması

Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

198 saat sonra kurtarıldılar: Bakın nasıl hayatta kalmışlar! "Onu kullandık, kurtulacağımızı biliyordum"

Depremzede ile Selçuk Bayraktar arasında dikkat çeken anlar: Burada vakit harcamayın

Real Madrid Türkiye için yardım maçı düzenleyecek: Geliri depremzedelere gidecek

Kahramanmaraş depremi sonrası yalan haber sayısına herkes şaşkın! Fahrettin Altun o rakamı böyle duyurdu

Gözleri yaşartan görüntüler... 198.saatte enkazdan Türkiye'ye el salladı
Teknoloji ABD’nin en büyük düşmanından Ankara’ya beklenmedik teklif: Türkiye savaş uçağı isterse vermeye hazırız
Teknoloji

ABD’nin en büyük düşmanından Ankara’ya beklenmedik teklif: Türkiye savaş uçağı isterse vermeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı verebileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 16:51:00 -
ABD’nin en büyük düşmanından Ankara’ya beklenmedik teklif: Türkiye savaş uçağı isterse vermeye hazırız

Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci partisinin tedariki konusunu Sputnik’e değerlendiren Rus diplomat Pilipson, konunun hassas olmasına rağmen Moskova’nın bu yönde çözülemeyecek herhangi bir sorun görmediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, “Bu projenin hayata geçirilmesinin önünde çözülemeyecek sorun görmüyoruz” diyen Pilipson, buna rağmen hem kendi ulusal çıkarlarına hem de müşteriye zarar gelmesini önlemek için bu konunun kamusal alanda belirli bir ‘bilgi hijyeninin’ korunmasını öngördüğünü ifade etti.

Rus diplomat, “Bilindiği üzere bazı devletler Rusya'ya yönelik bir dizi kısıtlayıcı önlem uyguluyor, ancak bunu demokrasiyi ve insan haklarını korumak için değil, hacimli silah pazarında bir rakibi ortadan kaldırmak için yapıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in ABD yapımı F-16 jetleri ile ilgili anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda Rus yapımı Su-35 savaş jetlerinin satın alımının da değerlendirilebileceği açıklamasına istinaden Pilipson, Ankara’nın somut ilgisi olması durumunda Rusya’nın Türkiye’ye savaş uçaklarının tedarikine ilişkin başvuruları değerlendirmeye hazır olduğuna dikkat çekti.

Pilipson, “Ankara'nın, savaş jetleri alanı dahil olmak üzere Rus askeri ürünlerini satın almaya somut ilgi göstermesi durumunda, Rusya’nın ilgili departmanları bu yöndeki başvuruları değerlendirecek” vurgusunu yaptı.

Mepanews

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23