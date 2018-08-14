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ABD'nin ekonomik saldırılarını görmeyen Kılıçdaroğlu hükümete saldırdı

24 Haziran seçimleri sonrası suların durulmadığı CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ABD'nin ekonomik saldırılarını görmezden gelerek yine hükümete saldırdı.

14 Ağustos 2018 Salı 18:25
ABD'nin ekonomik saldırılarını görmeyen Kılıçdaroğlu hükümete saldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor. Bunun içinde devlette bozulan liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım" ifadelerine yer verdi.

YİNE HÜKÜMETE SALDIRDI

CHP lideriKemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden paylaştığı, 'Yönetilemeyen Türkiye' başlıklı görselde şu ifadelere yer verildi:

"Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor. Bunun içinde devlette bozulan liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım. 'Hepimiz aynı gemideyiz' diyorlar. Doğrudur. Ama tek adam rejiminde geminin kaptanı, başmakinisti, çarkçıbaşısı, güverte reisi, makine lostromosu, yağcısı, kamorotu, aşçısı aynı kişi. Bir kişi koca gemiye tek başına, kazasız belasız güvenli bir limana götürebilir mi? Aklı olan buna inanır mı? Ne diyorduk, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:25
  1. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • yiğityiğit1 sa önce
    bu vatan.... hainlerin başı derhal kayyum atansın bu adam ülkemizi işkal etmeye kalkan düşmanlarla beraber yardım ve kaos çıkarmakla görevlihain yeter birileri bu..... dur denmeli
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    OKUMAZ BUUU
  • maraşlımaraşlı55 dk önce
    yaw bu fox u alıp kendi safarisine göndermek lazım.bu çukurembesilde beyinde yok,kafasına sürecek akılda yok.mal mal dolanıp duruyor. ortalarda.koy müsait yerine gitsin fox luğuna (foks : çakal demek)
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