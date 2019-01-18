ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı

MUHAMMET KUTLU/ANKARA

Suriye’den askerlerini çekeceğini açıklayan ABD’nin karanlık ve derin yüzünün, paralı askerler ve YPG’li teröristlerle, Münbiç’e girecek Türk tanklarına tuzak hazırladığı öğrenildi. Akit’in bölge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, çekilme karşıtı ABD unsurları, özel olarak eğittiği PYD ve paralı askerlere çok sayıda gelişmiş Javelin ve Tow antitank füze sistemleri verdi. Amaç ise, Türk Ordusu’na, Rus Ordusu’nun, 1995 yılında, Cahar Dudayev önderliğindeki Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de onlarca tankını bir günde kaybettiği hezimete benzer bir hezimet yaşatmak. Buna karşın Türk özel birimlerinin, Türk tankları için hazırlanan tanksavar füze sistemlerinin peşinde olduğu öğrenildi. Şimdi özel birimler, Münbiç ve civarında tanksavar füzelerinin saklandığı depolarla, bunları Türk Ordusu’na karşı kullanacak teröristleri arıyor. Münbiç’e yapılacağı bildirilen harekatın bu nedenle geciktiği belirtiliyor.

Rus ordusunun 1995'teki Grozni hezimeti

1995 yılının Ocak ayı başında, dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in emriyle Rus ordusuna bağlı zırhlı birlikler, Cahar Dudayev önderliğinde bağımsızlığını ilan eden Çeçenistan’ın başkenti Grozni'ye girmişti. Askerler, Çeçen direnişçilerinin telsize girerek “Cehenneme hoş geldiniz” mesajıyla şaşkınlık yaşarken, dört bir yandan yağan ağır makineli, roket ve havan mermileri altında can vermişti.

Tüm gece süren çatışmaların ardından Rus Ordusu’nun seçkin birliği olarak bilinen 131. Maykop Tugayı ve 81. Zırhlı Alay, tamamen imha edilmişti. İşte Suriye’den çekilmeye karşı olan Amerikan derin güçlerinin de, Rusların 1995 yılında Grozni’de yaşadığı hezimete benzer bir hezimeti, Türk Ordusu’na yaşatmak üzere şeytani bir plan hazırladığı belirtiliyor.