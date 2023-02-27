ABD'nin değişik bölgelerinde şiddetli kış şartları ile birlikte ABD’de bağırsak enfeksiyonları da artıyor

Bağırsak enfeksiyonlarına neden olan ve ilaçlara dirençli bir bakteri grubunun yayılması, uyarıda bulunan ABD halk sağlığını endişelendiriyor.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Shigella bakterilerinin neden olduğu, sindirim sistemini etkileyen ve kanlı ishal, karın krampları, ateş, mide bulantısı veya kusma ve hafif ila orta derecede susuzluğa neden olan bir bağırsak enfeksiyonu olan şigelloz için ulusal halk sağlığına tavsiyede bulunur.

CDC verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl yaklaşık 450.000 Shigella bakteriyel enfeksiyonu olmakta ve bu da tahmini olarak 93.000 ABD Doları (126.000 Kanada Doları) tıbbi maliyetle sonuçlanmaktadır. Sağlık kurumu ayrıca “New York Post”a göre 2022’de enfeksiyonların %5’inin 2015’e göre ilaca daha dirençli olacağını bildirdi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar İşbirliği Merkezi’nden (CCNMI) yapılan bir açıklamaya göre, Kanada’da Kasım 2022 itibarıyla her yıl 880 vaka sayılıyor.

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CIUSSS de la Capitale-Nationale, 2022’nin başından bu yana bu enfeksiyonun 15 vakasını bildirdi; bu, son sekiz yılda aynı dönem için ortalamanın iki katı. Toplanan verilere göre bu 15 olgunun 14’ü erkekti.

Alberta Health Services’e göre, Ağustos 2022’de teyit edilen ilk vakadan bu yana 173 doğrulanmış enfeksiyonla bu kış Edmonton’da vakalar patladı. Bu 173 enfeksiyondan 115’i hastaneye yatmayı gerektirdi. Vancouver 2021’de bir patlama yaşadı.

Enfeksiyona duyarlı kişiler:

Shigella bakterilerinin salgınları kreşlerde ve okullarda yaygındır. NCCID’ye göre oldukça bulaşıcı olan enfeksiyon çocuklar arasında yayılıyor ve onlar da daha sonra ebeveynlerine bulaşıyor.

playofgame'nin aktardığı ABD gazetesinin haberinde, 5 yaşın altındaki çocukların ve “yiyecek ve suyun güvenli olmadığı ve sanitasyonun zayıf olduğu” yerlerden gelen yolcuların hastalığa yakalanma riski altında olduğunu söyledi. Bununla birlikte Shikella, çoğu gelişmiş ülkede endemiktir ve dünya çapında hemorajik ishalin en önemli nedenidir. READ Joe Biden bisikletinden düştü ve ardından hızla ayağa kalktı

Bilmeniz gerekenler:

• Semptomlar enfeksiyondan bir ila iki gün sonra ortaya çıkabilir

• Susuz kalmayı önlemek için bol su içmek önemlidir.

• Hastalık özellikle çocuklarda ve yaşlılarda, emzirilmeyen veya kızamıktan iyileşen çocuklarda ve yetersiz beslenen kişilerde önemli hale gelebilir.

• Bazı suşlar, tedavinin ayrılmaz bir parçası olabilen antibiyotiklere iyi yanıt verir.

Bağırsak enfeksiyonu en fazla kaç gün sürer?

Bağırsak enfeksiyonu, çok sık görülen ve genellikle istirahat, bol sıvı alımı ve uygun gıdaların tüketimi ile en geç 1 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır.

Enfeksiyon belirtileri

Ateş ve/veya titreme.

Öksürük.

İshal.

Mide bulantısı, kusma.

Kas ağrıları

Yorgunluk., baş ağrısı