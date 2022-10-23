ABD'nin Dallas kentinde hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, yaralanan saldırgan yakalanarak hapse gönderildi.
Dallas Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki hastaneye gelen saldırgan, 2 çalışanı silahla vurarak öldürdü. Hastane polisinin müdahalesiyle saldırgan yaralı yakalandı.
Nestor Hernandez adındaki 30 yaşındaki saldırganın, durumunun iyi olduğu bildirilirken, hastaneye hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği değerlendiriliyor.