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Dünya ABD'nin Dallas kentinde hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Dünya

ABD'nin Dallas kentinde hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, yaralanan saldırgan yakalanarak hapse gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 07:05:00 -
ABD'nin Dallas kentinde hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Dallas Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki hastaneye gelen saldırgan, 2 çalışanı silahla vurarak öldürdü. Hastane polisinin müdahalesiyle saldırgan yaralı yakalandı.

Nestor Hernandez adındaki 30 yaşındaki saldırganın, durumunun iyi olduğu bildirilirken, hastaneye hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği değerlendiriliyor.

 

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