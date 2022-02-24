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Dünya ABD'nin BM Elçisi'nden Rusya'ya çağrı: Sınırlarınıza geri dönün
Dünya

ABD'nin BM Elçisi'nden Rusya'ya çağrı: Sınırlarınıza geri dönün

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'ya sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2022-02-24 07:28:00 - 2022-02-24 07:44:50
ABD'nin BM Elçisi'nden Rusya'ya çağrı: Sınırlarınıza geri dönün

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna'nın talebi üzerine bu gece New York saati ile 21.30'da acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

"Rusya'nın durmasını istemek için buradayız"

Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı işgalinin yakın olduğunu belirten Thomas Greenfield, "Tehlikeli bir andayız ve tek bir nedenden dolayı, Rusya'dan durmasını istemek için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Uçaklarınızı hangara geri gönderin"

ABD Daimi Temsilcisi, Rusya'ya seslenerek, "Sınırlarına geri dön, birliklerini, tanklarını, uçaklarını hangarlarına geri gönderin ve diplomatlarınızı müzakere masasına yollayın" diye konuştu.

"Tam destek vereceğiz, tarih bunu söylüyor"

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceklerini belirten Thomas Greenfield, "Tarih bize bunu söylüyor, BM'deki bu konseyde ve başkentlerimizde bu tehdide direk karış koymalıyız. Ukrayna halkı bize güveniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım" dedi.

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