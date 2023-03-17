ABD’nin belalısı 2 lider bir araya geliyor!

ABD’nin küresel hegemonya savaşında çıkarları için tehdit olarak gördüğü iki ülkenin lideri bir araya geliyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya’ya resmî ziyarette bulunacak. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Cumhurbaşkanı Xi’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine, 20-22 Mart tarihlerinde Rusya’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Çin kısa bir süre önce Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için 12 maddelik bir plan açıklamıştı. Ardından Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmede Çin’in Ukrayna krizinde nesnel ve adil bir tavır takındığını vurgulayan bakan, başından beri barış görüşmelerini teşvik ettiğini ve uluslararası topluma müzakere için uygun koşulların yaratılması çağrısını yaptığını belirtmişti. Çin Gang, gerilimin daha fazla tırmanması ve krizin kontrolden çıkması olasılığından endişe duyduklarını dile getirerek, “Umarız tüm taraflar sakin, akılcı ve itidalli davranarak krizin siyasi çözümü için en kısa sürede barış görüşmelerine yeniden başlar” demişti.