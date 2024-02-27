ABD'nin başkenti Washington'da 'Hocalı' çağrısı! 'Soykırımı tanıyın'

ABD'nin başkenti Washington'da da Hocalı anması yapıldı.

Washington D.C'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve katliamın uluslararası alanda tanınmasını talep etmek için bir araya gelen Azerbaycanlılar, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.

Hocalı'da yaşanan trajedinin dünya çapında bir insanlık suçu olarak kabul edilmesini isteyen grup, "barış ve adalet" çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Zaur Bayramli, şunları söyledi:

"Bugün Azerbaycanlılar olarak burada bulunma nedenimiz insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri olan Hocalı soykırımının 32. yıl dönümünde Hocalı şehitlerini hatırlamak ve bu soykırımı yapan Ermenistan devletini protesto etmektir. Ermeniler, 1992 senesinde kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden Azerbaycan Türklerini katlettiler. Bunlar kelimelerle ifade edilecek bir acı değil. Biz bugün bunu protesto etmek için toplandık. Aynı zamanda Hocalı Katliamı'nın soykırım olarak dünya ülkeleri tarafından tanınmasını talep ediyoruz"

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