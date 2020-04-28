ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'dan Türkiye'ye tıbbi yardım için teşekkür:

ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımına ilişkin, "ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye’ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçisi Satterfield, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme bağışı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19 ile dünya çapında yürütülen mücadele gibi kriz dönemlerinde, aynı düşünceleri paylaşan müttefik ve ortaklar arasında yakın iş birliğinin, hızlı ve etkili bir cevap geliştirmede kilit önemde olduğuna dikkati çeken Satterfield, "Hiçbirimiz bunu tek başımıza yapamayız. ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye’ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Satterfield, bu bağışın, Ankara'dan havalanan Türk A-400M askeri uçağıyla başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne bugün ulaştırılacağını belirtilerek, şunları kaydetti:

"Bu bağış, Federal Acil Yardım Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından alınıp değerlendirilecektir ve ABD’de bu malzemelere en çok ihtiyaç duyanların faydalanması sağlanacaktır. Yapılan bu teslimat gösteriyor ki ABD ve Türkiye arasındaki ilişki güçlüdür ve en önemli ittifaklarımızdan biridir. Türkiye ile bu konuda ve pek çok diğer ortak önceliğimizde iş birliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Amerikan halkına yönelik desteği ve dostluğu için Türk hükümetine ve milletine teşekkür ediyoruz."

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından da ayrıca "Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye'ye minnettarız." ve "Bu, tam olarak ortaklık ve ittifakın eyleme dökülmüş halidir. Teşekkür ederiz Türkiye." paylaşımları yapıldı.