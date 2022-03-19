ABD'nin amacı ne? 'S-400'ü Ukrayna'ya verin, F-35'i alın!' teklifi

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, eski CIA yöneticisi Paul Kolbe, Türkiye'ye S-400 teklifinde bulundu.

Wall Street Journal'da bir yazı kaleme alan Kolbe, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz?" diye sordu.

Kolbe, Türkiye'ye, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesi ve bunun karşılığında ABD'nin ise Türkiye'ye F-35 sevkiyatlarını başlatmasını teklif etti.

Adeta Türkiye ile Rusya'yı birbirine kışkırtmayı amaçlayan Paul Kolbe, şunları yazdı:

Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu, aynı zamanda ABD - Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır.

Ukrayna'nın Rus işgalini püskürtmek için verdiği umutsuz mücadele, Rus hava hakimiyetine karşı ne kadar dayanabileceğine bağlı. Ukrayna, hava savunma kabiliyetini bir miktar sağlasa da, Rus hava gücünü süresiz olarak bertaraf edecek araçlara sahip değil. Rusya'nın, Ukrayna semalarına hakim olması halinde, Ukrayna kara kuvvetleri son derece savunmasız olacaktır.

Türkiye, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle NATO müttefiki ABD tarafından 2019 yılında F-35 Müşterek Saldırı Uçağı programından çıkarılmıştı.