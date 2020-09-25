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Aktüel ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: "İran ile Afganistan konusunda görüşmek istiyoruz"
Aktüel

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: "İran ile Afganistan konusunda görüşmek istiyoruz"

"İran, ABD ile kendi arasında anlaşma olana dek kazanmadan veya kaybetmeden yüksek bir bedelle bizi Afganistan'daki çatışmanın içinde tutmak istiyor. Biz, İranlılara Afganistan konusunda görüşme teklifinde bulunduk"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:34:44 -
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: "İran ile Afganistan konusunda görüşmek istiyoruz"

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'daki barış süreci konusunda İran ile görüşmek istediklerini söyledi.

Halilzad, Washington'daki ABD Barış Enstitüsünde video konferansla düzenlenen bir programda, Afganistan'da hükümet ile Taliban arasındaki barış sürecinin başarılı olabilmesi için bölge ülkelerinin desteğinin önemini belirtti.

Bu kapsamda ABD'nin İran ile Afganistan'daki barış süreci konusunda görüşmeleri memnuniyetle karşılayacağını dile getiren Halilzad, "İran, ABD ile kendi arasında anlaşma olana dek kazanmadan veya kaybetmeden yüksek bir bedelle bizi Afganistan'daki çatışmanın içinde tutmak istiyor. Biz, İranlılara Afganistan konusunda görüşme teklifinde bulunduk." dedi.

Öte yandan Halilzad, Afganistan'da İran'a yakın silahlı grupların faaliyetlerini yakından izlediklerinin ve ABD'ye karşı eylemde bulunulması halinde bu grupları hedef alacaklarının da altını çizdi.

- İran'dan "Afganistan'daki barış sürecini ilerletmeye hazırız" açıklaması

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Halilzad'ın açıklamalarına ilk tepki İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi İbrahim Tahiriyan Ferd'den geldi.

Ferd, İran'ın Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakereleri resmen ve açık bir şekilde desteklediğini ve ülkede kalıcı bir barış sürecini ilerletmeye hazır olduğunu vurguladı.

İranlı temsilci, Halilzad'ın Tahran'ın Afganistan'daki rolü hakkında gerçekçi olmayan açıklamalarda bulunduğunu ve Washington'un Afganistan'daki gelişmeleri doğru okuyamadığını söyledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlanmıştı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma Afganistan hükümetinin Taliban'la doğrudan barış görüşmelerinin yolunu açmıştı.

Katar'ın başkenti Doha'da 12 Eylül'de başlayan Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmelerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Tahran'ın Afganlar arası müzakereleri desteklediği belirtilmişti. İran, Beyaz Saray'ı barış müzakerelerini ABD'deki başkanlık seçimleri için propaganda aracı olarak kullanmaya çalışmakla suçlamıştı.

ABD'nin CNN televizyonu, geçen ay ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine dayandırdığı haberinde, Tahran'ın Taliban militanlarına para teklif ederek, Afganistan'da konuşlu ABD ve koalisyon askerlerini hedef almaya teşvik ettiğini iddia etmişti.


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