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ABD'nin 60 gün süre verdiği Rusya'dan cevap gecikmedi!

ABD'nin INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiği Rusya'dan ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına cevap veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Moskova, INF hükümlerine sıkı bir şekilde uyuyor ve ABD de bu durumu biliyor." ifadelerini kullandı.

04 Aralık 2018 Salı 23:19
ABD'nin 60 gün süre verdiği Rusya'dan cevap gecikmedi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rusya'yı silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapmakla suçladığı açıklamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın INF anlaşmasına uyumu konusunda sorun olmadığını savunan Zaharova, "Moskova, INF hükümlerine sıkı bir şekilde uyuyor ve ABD de bu durumu biliyor." dedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:19
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