ABD'nin 60 gün süre verdiği Rusya'dan cevap gecikmedi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rusya'yı silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapmakla suçladığı açıklamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın INF anlaşmasına uyumu konusunda sorun olmadığını savunan Zaharova, "Moskova, INF hükümlerine sıkı bir şekilde uyuyor ve ABD de bu durumu biliyor." dedi.