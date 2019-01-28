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ABD'liler yazdı: O bomba bizi endişelendiriyor

ABD basını, Rus yapımı elektromanyetik süper bombanın elektronik sistemlerini devreden çıkaracak güçte olduğunu yazdı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:39
ABD'liler yazdı: O bomba bizi endişelendiriyor

ABD medyası, başta Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran olmak üzere bazı ülkelerin ürettiği güçlü elektromanyetik süper bombaların rakiplerinin elektronik sistemlerini devreden çıkarma kabiliyetinde olduğunu yazdı.

ABD merkezli haber sitesi The Washington Free Beacon, Amerikan istihbaratına dayandırdığı haberinde, başta Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran olmak üzere bazı ülkelerin ürettiği güçlü elektromanyetik süper bombaların potansiyel rakiplerinin elektronik sistemlerini devreden çıkarabileceğini belirtti.

'Askeri uyduları çalışmaz hale getirebilir'

Bu tür silahların uzayda patlaması halinde kritik öneme sahip askeri uyduları çalışmaz hale getirebileceği ifade edilen haberde, atmosferde kullanıldığındaysa karadaki radyoelektronik aygıtların işlevlerini felç edeceği vurgulandı.

Haberde ayrıca şu anda ABD'nin elinde Pekin ve Moskova'nın geliştirdiği silahların sahip olduğu imkânlarla karşılaştırabilecek güçte bir bomba bulunmadığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:39
  1. ABD
  2. Rusya

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