ABD’liler Türkiye’deki yatırımlarında ısrarcı

ABD’li ve Türk yatırımcılar, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından İstanbul’da düzenlenen Türk Amerikan İş Geliştirme Konferansı’nda karşılıklı yatırım fırsatlarını görüştü. Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li yatırımcılar, burada iş yapmaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdiler.

WILL-BURT firmasının Ortadoğu ve Afrika Müdürü Howard Beasey, “Birden fazla sektörde ilişkilerimizi büyütmek için, birlikte iş yapmak için birçok başka fırsat olduğuna inanıyoruz” dedi. Anderson Economic Group Üst Yöneticisi Patrick Anderson ise, “Buraya yatırımlarımı sürdürmeye devam edeceğim. Türkiye, gelişim için pozitif bir ülke. Eğer her iki ülkeden biri diğerine karşı cezalandırıcı şekilde davranırsa bu durum iki ülkeyi de etkiler” diye konuştu.