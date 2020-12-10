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Gündem ABD'li yetkililerden Joe Biden'a uyarı: Türkiye'yi karşına alma
Gündem

ABD'li yetkililerden Joe Biden'a uyarı: Türkiye'yi karşına alma

New York Times gazetesi ABD’li yetkililerin Joe Biden’ı Türkiye hakkında uyardığını yazdı. Yazıda ABD'nin yeni başkanı seçilen Biden'ın, Türkiye'yi tekrardan "Batı bloğuna çekmesi" gerektiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:15:00 -
ABD'li yetkililerden Joe Biden'a uyarı: Türkiye'yi karşına alma

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen "S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik kararı" gündemine taşıdı.

Yazıda, ABD'li yetkililerin Biden'a, Türkiye'yi tekrardan Batı bloğuna çekip Rusya'ya daha fazla yaklaşmasını engellemesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Yazıda bir Türk yetkilinin görüşlerine de yer verildi. Biden yönetiminin S-400'lere yaklaşımının ilk sınav olacağını belirten yetkili, "Biden'in danışmanları, Türkiye ile geleneksel ve teknik diplomasi kanalları üzerinden bağlantıya geçeceklerini, daha önce Trump ve Erdoğan arasındaki ani görüşme trafiği gibi bir iletişime yaslanmayacaklarını söylediler. Bu bizim için iyi bir gelişme. Biden'in danışmanları, düşük seviyeli görüşmelerde tavizlere hazır olduklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

nurettin akbulut

bıden türkiye gibi her yönden mükemmeliyet çerçevesinde olan bir ülkeyle herzaman dostane tutum içinde olman ABD için elzem ve vazgeçilmezdir.
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432

türkiyenin rusyaya asyaya kayılması istenmiyorr ama alçak abd kanada breilya natto gidip rusyayla hint okyanusunda ortak tatbikat yapıyor bunu soran anlayan varmı
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