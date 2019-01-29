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ABD'li yetkiliden küstah sözler: Türkiye'nin giderek artan otoriterliği...

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Türkiye-ABD ilişkileri hakkında açıklama yaptı. Coats, Türkiye'nin bölgede dengeleri değiştirdiğini itiraf ederek "Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği, ikili ilişkileri zorlaştırıyor" dedi.

29 Ocak 2019 Salı 19:04
ABD'li yetkiliden küstah sözler: Türkiye'nin giderek artan otoriterliği...

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde zorluklar yaşandığını belirtti.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde konuşan Coats, "Türkiye'nin bölgesel hırsları, ABD'ye olan güvensizliği ve Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği, ikili ilişkileri zorlaştırıyor" dedi.

Türkiye'nin bölgedeki otoritesini kabul etti

Coats, bundan dolayı Ankara'nın ABD'nin bölgedeki hedeflerine karşı koyma konusunda daha istekli olduğunu ifade etti. Coats, Suriye'de dengelerin değiştiğini ve Türkiye'nin bölgede bir hayli güçlendiğini itiraf etti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:04
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • AydınAydın1 sa önce
    Ona Türkiye’nin artan gücü denir hırbo.
  • İbrahim Alkılıçİbrahim Alkılıç2 sa önce
    Tabii ki işiniz bundan sonra daha da zor olacak. Bu iyi günleriniz.
  • İs_hakİs_hak4 sa önce
    daha beter olun inş. Katil it sürüsü ezecek devlet arıyorlar allah belanızı ersin inş.
  • Mikail Mikail 5 sa önce
    Sizden insanlik olmaz sömürü çarkınız kırılsın inşaallah dünya mazlumların ahi tutsun.

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