  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'li yazılım şirketi: Biden'ın takipçilerinin yarısı sahte
Dünya

ABD'li yazılım şirketi: Biden'ın takipçilerinin yarısı sahte

Elon Musk’ın Twitter takipçilerinin yüzde 53,3’ünün sahte olduğunu iddia eden ABD merkezli bir yazılım şirketi, ABD Başkanı Joe Biden’ın da Twitter hesabındaki takipçilerinin yüzde 49,3’ünün sahte olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 18:17:00 - 2022-05-18 18:34:23
ABD'li yazılım şirketi: Biden'ın takipçilerinin yarısı sahte

ABD merkezli bir yazılım şirketi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Twitter hesabındaki takipçilerinin yüzde 49,3’ünün sahte olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın sosyal medya platformu Twitter hesabındaki takipçilerinin yaklaşık yarısının sahte olduğu iddia edildi. ABD’nin Washington eyaleti merkezli SparkToro yazılım şirketi tarafından yapılan açıklamada, Twitter’da 22,3 milyon takipçisi bulunan ABD Başkanı Biden’ın takipçilerinin yüzde 49,3’ünün sahte olduğu belirtildi.

Şirket bu iddianın konum, profil resimleri gibi çeşitli faktörlerin incelenerek, bir denetim aracı tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Elon Musk’ın takipçilerinin de yüzde 53,3’ünün sahte olduğu iddia edilmişti

SparkToro yazılım şirketi, geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Tesla şirketinin CEO’su ve SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk’ın Twitter takipçilerinin de yüzde 53,3’ünün sahte olduğunu iddia etmişti. SparkToro tarafından yapılan açıklamada, “Denetimlerde Elon Musk’ın takipçilerindeki 100 bin hesaptan rastgele 2 bin hesabın örneği analiz edilerek, spam, bot ve düşük kaliteli hesaplarla ilişkili 25’ten fazla faktör değerlendiriliyor” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay