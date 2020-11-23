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Dünya ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar
Dünya

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar

ABD'li uzman Jason Pack, Libya'daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılarca yürütüldüğünü ancak savaşı Türkiye'nin kazandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:52:00 -
ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar

ABD'li uzman Jason Pack, Libya'daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılar tarafından yürütüldüğünü fakat savaşı Türkiye'nin kazandığını belirtti.

ABD merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nün, "Olayların Akışının Değişimi: Türkiye Trablus Savaşını Nasıl Kazandı?" başlıklı raporu üzerine düzenlediği panelde konuşma yapan, raporun yazarlarından Pack, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmaların aslında benzer savaşlar olduğunu söyledi.

Pack, "Aslında, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya'nın savaştığı ve arabuluculuk yaptığı bir savaş var." dedi.

Gayri meşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in ve sözde Libya Ulusal Ordusunun, Birleşik Arap Emrilikleri (BAE) gibi ülkelerin desteği ile savaşı başlatan taraf olduğunu ve bu yılın başından itibaren Türkiye'nin insansız hava araçları başta olmak üzere yeni harp teknolojileri karşısında yenilgiye uğradığını bildirdi.

Libya savaşının önemli ölçüde havada yürütüldüğünü söyleyen Pack, "Bazıları buna vekalet savaşı diyor ama ben buna karşıyım. Bu sınır ötesi bir savaştı ve gelecekte de savaşlar belki de böyle yapılacak." diye konuştu.

"Savaş Türkler tarafından kazanıldı"

Medya ve birçok uzmanın yurt dışından getirilen paralı askerlere çok fazla önem vermesinin yanıltıcı olduğuna işaret eden Pack, "Toprak kazanılıp toprak kaybedilen karadaki önemli çatışmalar Libyalı unsurlarca yapıldı ancak havada yabancılar karşı karşıya geldi, stratejik olarak tamamen yabancılar savaştı ancak savaş Türkler tarafından kazanıldı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye, Libya ve Karabağ'da etkin güç olduğunu ispatladığına dikkat çeken ABD'li uzman, ocak ayının ortalarından itibaren Hafter güçlerinin yenileceğinin belli olduğunu çünkü Türkiye'nin "eşsiz yıpratma savaşı" icra ettiğini vurguladı.

Türk hava savunma ve taarruz unsurlarının kabiliyet olarak üstün olduğunu kaydeden Pack, Hafter güçlerinin psikolojik olarak kayıp vermekten kaçındığına ve bunun da savaşın seyrinin değişmesine yol açtığına dikkat çekti.

Aynı durumun Karabağ'da da söz konusu olduğunu belirten Pack, Ermenistan güçlerinin, Türk SİHA'ları sayesinde hava üstünlüğünü kaybedip, tanklarının bir bir imha edildiğini gördüğünde kayıplarının daha da artmasından ve bedelin çok daha ağır olmasından çekinerek teslim olmayı kabul ettiğini ifade etti.

"Türkiye askeri olarak neler yapabildiğini ispatladı"

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinden süren görüşmelerin "rüşvet iddiaları" ile sarsıldığını ve dördüncü tur görüşmelerin yapılmasının pek muhtemel olmadığını söyleyen Pack, Türkiye'nin zaferle çıktığı bu sürecin kazanımlarını korumak isteyeceğini ve BM'ye alternatif olarak Türkiye ile Rusya arasında müzakerelerin olabileceğini dile getirdi.

Pack, "Rusya ve Türkiye'nin menfaatlerini tamamen korumayan hiçbir çözüm başarılı olamaz. Çünkü iki güç de askeri olarak neler yapabildiklerini ispatladılar." ifadesini kullandı.

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