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Aktüel ABD'li Utah Senatörü Lee'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

ABD'li Utah Senatörü Lee'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

10 günlük karantina sürecine giren Senatör Mike Lee, Yüksek Mahkeme yargıçlığı için yapılacak Senato oturumuna katılacağını belirtti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:42:08 -
ABD'li Utah Senatörü Lee'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'li Utah Eyaleti Senatörü Mike Lee'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapan Lee, sabah itibarıyla Kovid-19 belirtilerinin baş gösterdiğini ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Lee, salı günü Beyaz Saray'a ziyareti öncesinde yapılan Kovid-19 testinin negatif çıkmasına rağmen bugünkü yeni testin sonucunun pozitif geldiğini belirterek, "Şu an 10 günlük karantina sürecine giriyorum. Artık birçok Utahlının yaptığı gibi çalışmalarıma evden devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Senato Çoğunluk Lideri Senatör Micth McConnell ve Senato Yargı Komitesi Başkanı Senatör Lindsey Graham ile görüştüğünü belirten Lee, görüşmede, Yüksek Mahkeme yargıçlığı için aday gösterilen Amy Coney Barrett'in 12 Ekim'de Senatoda yapılacak onaylanma oturumu için hazır olacağını vurguladığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton tarafından atanan Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un geçen hafta hayatını kaybetmesiyle boşalan pozisyona aday olarak, muhafazakar duruşuyla bilinen Barrett'i göstermişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda yapılacak değerlendirme oturumunda Barrett'in onaylanmasının, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Trump'ın lehine kritik rol oynayacağı düşünülüyor.

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