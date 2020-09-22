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Aktüel ABD'li temsilci Jeffrey, YPG/PKK'ya "artık operasyon olmayacak" iddiasıyla güvence verdi
Aktüel

ABD'li temsilci Jeffrey, YPG/PKK'ya "artık operasyon olmayacak" iddiasıyla güvence verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:24:04 -
ABD'li temsilci Jeffrey, YPG/PKK'ya "artık operasyon olmayacak" iddiasıyla güvence verdi

HASEKE/ANKARA (AA) - MOHAMAD MİSTO/ETHEM EMRE ÖZCAN - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK elebaşları ile Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceğini iddia etti.

Yerel kaynaklardan edilen bilgiye göre, Jeffrey, dün Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde YPG/PKK elebaşları ve ENKS temsilcileriyle bir araya geldi.

Haseke'deki görüşmede YPG/PKK ile ENKS'nin bir an önce uzlaşmaya varmasını isteyen Jeffrey, Türkiye'nin bölgede terör örgütüne karşı yeni harekat düzenlemeyeceğini öne sürerek, güvence verdi.

Jeffrey, Deyrizor'da ise YPG/PKK'nın sözde askeri konseyi ve yerel meclis üyeleriyle buluştu.

Buradaki görüşmede bölgede sükunetin önemini vurgulayan ABD temsilcisi, bölge halkına hizmetlerin temin edilmesinin gerektiğini söyledi.

- ENKS-YPG/PKK müzakereleri

Jeffrey'nin bölgeye ziyareti kapsamında, YPG/PKK'lı teröristler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) himaye ettiği ENKS, Karar Merci Heyeti oluşturdu.

40 kişiden oluşan heyetin yarısını YPG/PKK, diğer yarısını da ENKS belirledi.

Ekim 2014'de eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğinde Duhok kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt siyasi oluşumlarının ortak hareket etmelerini öngören "Duhok Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu tutuklamıştı. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.

Örgüt ile ENKS, ABD'nin baskıları neticesinde Haseke'de "Duhok Anlaşması"nı temel alarak müzakerelere devam kararı almıştı.

Yaklaşık 9 aydır görüşmeleri sürdüren ENKS, örgütten, PKK'nın Kandil kadrolarının bölgeden gönderilmesi ve sivillerin zorla silah altına alınmasına son verilmesi gibi konularda istediklerini alamadı.

Müzakere şartlarını yerine getirmeyen YPG/PKK, ENKS'ye bağlı peşmergenin bölgeye girmesi hususunda halen direniyor.





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