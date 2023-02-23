ABD'li teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet'ten: Robotlarını işten çıkarmaya karar verdik! Açıklaması

2023 yılı, en çok teknoloji devleri için sıkıntılı geçiyor. Zira küresel çapta yaşanan ekonomik belirsizlikler, teknoloji şirketlerinin kazançlarının düşmesine neden oldu. Buna paralel olarak da toplu işten çıkarmalar başladı. Bu bağlamda; ABD merkezli teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, yaptığı açıklamalarda 12 bin çalışan ile yolların ayrılacağını duyurmuştu.

Ancak görünen o ki Alphabet, sadece çalışan bireyleri işten çıkarmadı. Edinilen bilgilere göre Alphabet'in robotik üzerine deneysel projeler yürüttüğü Everyday Robots isimli şirket, işten çıkarmalar kapsamında tamamen kapatıldı. Bu firmanın 200 kadar gerçek çalışanı, 100'den fazla da "temizlikçi robotu" vardı. Everyday Robots'un kapatılması ile 100'den fazla robot çalışan da işten çıkarılmış oldu.

Robotlar, temizlik işleri için özel olarak eğitiliyordu

Everday Robots ekibinin geliştirdiği robotlar, tabiri caizse bir garson gibi çalışıyordu. Robotlara ait algoritma; masaları çekme, çöp ve geri dönüşüm malzemelerini ayırt etme ve yemekhaneleri toplama gibi işler için özel olarak eğitilmişti. Ancak Everday Robots'un kapatılması, bu çabaları da sonuçsuz bırakmış oldu. Robotik sektörü uzmanları, bu denli gelişmiş bir robotun on binlerce dolara mal olmuş olabileceğini ifade ediyorlar.

webtekno'ya göre: Peki bugüne dek yapılan çalışmalar ne olacak? Neyse ki çöp olmayacak. Şirketin pazarlama ve iletişim direktörü Denise Gamboa tarafından yapılan açıklamalarda, Everyday Robots tarafından geliştirilen teknolojiler ile çalışanların bir bölümünün Google Research bünyesine alındığı ifade edildi. Şu ana kadar elde edilmiş kazanımlar, bundan sonraki aşamada Google Research bünyesine aktarılmış olacak.