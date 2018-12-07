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ABD'li senatörlerin Kaşıkçı tepkisi dinmiyor: Resmen kovmalıyız

ABD'li senatörlerden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman'ın sorumlu olduğuna yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Illinois Senatörü Dick Durbin, "Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetine müdahil olmasını göz önünde bulundurarak, Suudilerin ABD Büyükelçisi'ni ülkeden resmen kovmalı ve tüm müttefiklerimize aynısını yapmaları çağrısında bulunmalıyız." dedi.

07 Aralık 2018 Cuma 01:05
ABD'li senatörlerin Kaşıkçı tepkisi dinmiyor: Resmen kovmalıyız

Kaliforniya Senatörü Sen Dianne Feinstein, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bu cinayetin suç ortağı olduğuna yönelik hiçbir şüphenin olmadığını kaydetti.

Feinstein, "Diplomatik misyonda işlenen bu barbarca cinayet en güçlü şekilde kınanmalıdır. Başkan'ı ses kayıtlarının da dahil olduğu tüm istihbarat raporlarını gözden geçirmeye ve etkili bir cevap vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Illinois Senatörü Dick Durbin ise Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi'nin ülkeden kovulması gerektiğini ifade etti.

'Suudilerin ABD Büyükelçisini ülkeden resmen kovmalıyız'

Durbin, "Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetine müdahil olmasını göz önünde bulundurarak, Suudilerin ABD Büyükelçisi'ni ülkeden resmen kovmalı ve tüm müttefiklerimize aynısını yapmaları çağrısında bulunmalıyız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesindeki editörü Karen Attiah, CNN'e yaptığı açıklamada, Trump yönetimini eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesi çabasının bir parçası olmakla suçlayan Attiah, "Pompeo, geçen yıl CIA direktörüydü. Eski kurumunu kamyonun altına itmek isteyen bir CIA başkanı olması hayret verici." dedi.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 01:05
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