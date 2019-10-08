ABD'li senatörden küstah açıklama! Türkiye Suriye'ye girerse...
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlemeyi planladığı operasyona ilişkin küstah tehditlerde bulundu. Graham operasyonun yapılması durumunda Türkiye'nin'cehennemden gelme' yaptırımlarla karşı karşıya geleceğini söyledi.08 Ekim 2019 Salı 20:49
Donald Trump yönetimine yakın Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyon konusunda yeni tehditlerde bulundu.
"Cehennemden gelen yaptırımlar..."
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Graham, "Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" ifadelerini kullandı.
Graham daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’ye girmesi durumunda Demokratlarla ortak bir yaptırım tasarısını Kongre’den geçireceklerini ve Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti.
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