ABD'li senatör Türkiye'ye verilmesi planlanan F-16'lar için kararını ilan etti! En kritik isim

ABD Başkanı Joe Biden, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında; F-16'ların Türkiye'ye verilmesinin çıkarlarına olduğunu söylemişti:

"Türkiye'ye F-16'ları satmamız, varolanları da modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bu konuda Kongre'den onay alabileceğimizi düşünüyorum."

Fikrim değişmedi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, yaptığı yeni bir açıklamada; Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına karşıt pozisyonunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Türkiye'ye yönelik ithamlarda bulunan Menendez, Ankara'yla ilişkilerin; S-400, Yunan hava sahasının ihlali, Rusya ile olan yakın ilişkisi, insan hakları ile demokratik değerler konusundaki zayıflık ve gazetecilerin hapiste olması dolayısıyla gergin olduğunu dile getirdi. Menendez, bu listenin uzayıp gideceğini de belirtti.

ABD'li Senatör, açıklamanın ardından Yunanistan Genelkurnay Başkanı Konstantinos Floros ile görüştü. ABD ile Yunanistan arsındaki ortak bağlara dikkati çeken Menendez, "Atina'nın Doğu Akdeniz'de bölgesel güvenlik ve ekonomik refahı sağlamadaki önemli rolünü takdir ettim" dedi.