ABD'li senatör Türkiye'ye şart koydu! Onlar yoksa F-16 da yok

ABD Kongresi'nden bir grup senatör Kongre'nin Ankara İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylayana kadar 20 milyar dolar büyüklüğündeki F-16 satışını destekleyemeyeceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl NATO'ya üye olmak üzere başvuru gerçekleştiren Türkiye'nin itirazları ile karşılaşan İsveç ile Finlandiya o zamandan bu yana Türkiye'nin desteğini kazanmaya çalışıyor. İsveç bir yandan “Türkiye’nin desteğinin peşinde”ymiş gibi gözükürken, diğer taraftan her türlü İslâm düşmanlığına kol kanat geriyor.

ABD'de iki partinin de üyelerinden oluşan 29 senatör ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta "Kongre, NATO üyelikleri Türkiye tarafından onaylandığında F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebilir. (Üyeliklerin) onaylanmaması durumunda ise satış konusu sorgulanacaktır" denildi.

Kongre ilk kez Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri arasında doğrudan bir bağlantı kurmuş oldu.

Ankara, Finlandiya ve özellikle İsveç'in Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından “terör örgütü” olarak kabul edilen PKK'ya ve FETÖ’ye karşı tavrını sertleştirmesini talep ediyor.