ABD'li Senatör Cotton, Çin'i, Kovid-19 salgınının kaynağını gizlemekle suçladı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kaynağına ilişkin kanıtların Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarları işaret ettiğini ancak Çin'in örtbas girişimiyle bu kanıtlardan kesin bir sonuç elde etmenin mümkün olmayacağını yazdı.

Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde Cotton, Çin'in ilk Kovid-19 vakalarının Vuhan'daki su ürünleri pazarına giden kişilerde görüldüğünü iddia ettiğini ancak ilk vakanın su ürünleri pazarına oldukça uzak bir bölgede ve bu pazara gidenlerle temas kurmamış bir kişide görüldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Cotton ayrıca virüsün yaygın bulunduğu pangolin ve yarasaların Vuhan'daki pazarda satılmadığını kaydetti.

Vuhan'da Viroloji Enstitüsünün ve Çin Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin pazara çok yakın mesafede birer laboratuvarının bulunduğuna dikkati çeken Cotton, insanların Vuhan'da yarasalara sadece bu iki laboratuvarda temas ettiğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığının iki yıl önce Viroloji Enstitüsü laboratuvarının gerekli sağlık önlemlerini almadığını Washington'a bildirdiğini hatırlatan Cotton, Çin'in virüsün laboratuvardan sızdığı iddialarını reddederken, ocakta laboratuvara askeri yetkililer atayıp, tesisin sağlık ve güvenlik protokollerini güncellediğini yazdı.

Bu askeri yetkililerin, laboratuvarda virüs konusunda meslektaşlarını uyaran doktorları tehdit ettiğinin altını çizen Cotton, "Virüsün genetik kod dizisi üzerine çalışan laboratuvarlara, elde ettikleri örnekleri yok etmeleri emri verildi. Virüsün genomlarını yayımlayan ilk laboratuvar ise kapatıldı. Tüm kanıtlar Vuhan'daki laboratuvarı işaret ediyor ancak Çin'in örtbasından dolayı hiçbir zaman doğrudan ve kesin kanıtlar elde edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.